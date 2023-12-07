Гвардиола высказался о безвыигрышной серии «Манчестер Сити» в АПЛ

«Шесть очков от вершины. Мы бы предпочли быть лучшими в лиге, но мы трижды сыграли вничью и проиграли сегодня. За эти годы мы нашли способ выигрывать матчи, но нам пришлось немного потрудиться, и сейчас мы должны найти способ побороть эту ситуацию. Моя работа — найти решение. Динамика меняется в зависимости от побед в играх. Когда команда становится лучше, вы должны это признать», — приводит слова Гвардиолы BBC.