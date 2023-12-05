Злоумышленники ограбили дом защитника «Вест Хэма»

Накануне неизвестные ворвались в дом защитника «Вест Хэма» Курта Зума с целью ограбить его в тот момент, когда в доме находилась семья футболиста и сам француз. Об этом информирует The Sun.

Сообщается, что злоумышленники украли у игрока денежную сумму в размера £ 100 тыс (€ 116 тыс), а также драгоценности и прочие вещи на сумму в £ 3 млн (€ 3,4 млн). Ни футболист, ни его семья при этом не пострадали. Подчёркивается, что произошедшее оказалось сильным шоком для футболиста. На данный момент полиция проводит расследование этого дела.