Источник: за слова про «дебилов» Карпин дисквалифицирован на 2 игры

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дисквалифицирован на 2 матча Российской Премьер-Лиги, один из которых — условно, информирует «РБ Спорт».

Напомним, после матче 17-го тура чемпионата России с ПФК ЦСКА Карпин назвал «дебилами» и «идиотами» тех, кто принял решение проводить матчи в условиях сильнейшего снегопада. Игра проходила в Москве и завершилась победой армейской команды со счётом 2:0. После матча часть футбольной общественности поддержала слова Карпина, а другая часть раскритиковала тренера за резкие высказывания.