Тюкавин стал обладателем премии «Первая пятерка‑2023»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин и форвард женского «Краснодара» Медея Жаркова стали обладателями премии «Первая пятерка 2023», которая вручается лучшим молодым футболистам не старше 21 года, сообщается на сайте Детской футбольной лиги (ДФЛ) имени Виктора Горлова.

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По результатам опроса 100 экспертов лучшим молодым игроком МИР РПЛ Тюкавина назвали 60 человек, он набрал 416 баллов.

У женщин Медея Жаркова набрала 154 балла. Второе место у нападающей «Чертаново» Яны Свистуновой (110), третьей стала форвард «Зенита» Елизавета Лазарева (109). Четвертое место у нападающей «Чертаново» Киры Петуховой (39), пятерку замкнула защитница «Краснодара» Валентина Смирнова (33).

Также на премию претендовали: Софья Арцимович, Полина Гефко, Полина Гусарова, Мария Дурнова, София Иванова (все — «Крылья Советов»), Мария Барвинок, Снежана Ястребинская (обе — «Краснодар»), Карина Васильева, Кристина Янушкявичюс (обе — «Енисей»), Татьяна Данилочкина, Варвара Дудорова, Анастасия Тренькина (все — «Чертаново»), Светлана Карагезян, Яна Шолгина (обе — «Рубин»), Ксения Коноваева («Рязань ВДВ»), Анна Пешкова («Ростов»).