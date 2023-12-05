Тюкавин стал обладателем премии «Первая пятерка‑2023»
Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин и форвард женского «Краснодара» Медея Жаркова стали обладателями премии «Первая пятерка 2023», которая вручается лучшим молодым футболистам не старше 21 года, сообщается на сайте Детской футбольной лиги (ДФЛ) имени Виктора Горлова.
По результатам опроса 100 экспертов лучшим молодым игроком МИР РПЛ Тюкавина назвали 60 человек, он набрал 416 баллов.
Второе место в голосовании занял полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов (223 балла), тройку замкнул хавбек «Локомотива» Артем Карпукас (195). Далее расположились полузащитник «Крыльев Советов» Никита Салтыков (180) и защитник «Краснодара» Сергей Волков (169 баллов).
Также на премию были номинированы: Виктор Александров («ПАРИ НН»), Ярослав Гладышев («Динамо»), Даниил Денисов («Спартак»), Игорь Дмитриев, Илья Ишков (оба — «Урал»), Кирилл Кравцов («Сочи»), Виктор Мелёхин, Андрей Лангович, Кирилл Щетинин (все — «Ростов»), Ярослав Михайлов («ПАРИ НН»/«Оренбург»), Владислав Шитов («Крылья Советов»).
У женщин Медея Жаркова набрала 154 балла. Второе место у нападающей «Чертаново» Яны Свистуновой (110), третьей стала форвард «Зенита» Елизавета Лазарева (109). Четвертое место у нападающей «Чертаново» Киры Петуховой (39), пятерку замкнула защитница «Краснодара» Валентина Смирнова (33).
Также на премию претендовали: Софья Арцимович, Полина Гефко, Полина Гусарова, Мария Дурнова, София Иванова (все — «Крылья Советов»), Мария Барвинок, Снежана Ястребинская (обе — «Краснодар»), Карина Васильева, Кристина Янушкявичюс (обе — «Енисей»), Татьяна Данилочкина, Варвара Дудорова, Анастасия Тренькина (все — «Чертаново»), Светлана Карагезян, Яна Шолгина (обе — «Рубин»), Ксения Коноваева («Рязань ВДВ»), Анна Пешкова («Ростов»).
Премия «Первая пятерка» была учреждена в 2002 году. В прошлом году лауреатом премии стал футболист «Локомотива» Сергей Пиняев, выступавший тогда за «Крылья Советов». У женщин премию получила Татьяна Петрова (ЦСКА).