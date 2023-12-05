«Шеффилд Юнайтед» уволил Хекингботтома

46-летний английский специалист возглавил «Шеффилд Юнайтед» в ноябре 2021 года. Под его руководством «клинки» вышли из Чемпионшипа в английскую Премьер-лигу по итогам сезона-2022/2023. В нынешней кампании «Шеффилд» набрал пять очков в АПЛ и по состоянию на сегодняшний день располагается на последнем, 20-м месте турнирной таблицы.