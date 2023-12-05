Бувач может покинуть «Динамо»

Боснийский спортивный директор столичного "Динамо" Желько Бувач рассматривается на роль главного тренера в сербской "Црвене Звезде", сообщают балканские СМИ. - Rusfootball
По информации источника, сербский клуб может уволить действующего главного тренера Барака Бахара. Ожидается, что специалист проработает первую часть сезона. Бахар сохраняет свою должность из-за большой компенсации, которая прописана в его контракте за досрочное расторжение контракт. - Спорт день за днем
62-летний Бувач возглавил спортивное направление «Динамо» в январе 2020 года. Его контракт с московским клубом рассчитан до конца нынешнего сезона. - Чемпионат.com