Бувач может покинуть «Динамо»

По информации источника, сербский клуб может уволить действующего главного тренера Барака Бахара. Ожидается, что специалист проработает первую часть сезона. Бахар сохраняет свою должность из-за большой компенсации, которая прописана в его контракте за досрочное расторжение контракт. - Спорт день за днем