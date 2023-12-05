«Коринтианс» близок к соглашению с «Зенитом» о возвращении Ренана

«Коринтианс» находится в шаге от того, чтобы достичь соглашение с санкт-петербургским «Зенитом» о переходе защитника сине-бело-голубых Роберта Ренана в бразильский клуб. Об этом сообщает журналист Педро Рамиро в соцсети X (ранее Twitter).

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По информации источника, на текущий момент переговорный процесс между командами продолжается, однако в «Коринтиансе» смотрят с оптимизмом на сложившуюся ситуацию и считают, что им удастся подписать футболиста.

Напомним, ранее сообщалось, что один из европейских клубов предложил «Зениту» € 25 млн за защитника Роберта Ренана. При этом сине-бело-голубые не смогут получить деньги напрямую из-за банковской изоляции России от Европы, поэтому рассматривается вариант создания «финансового моста» через бразильский «Коринтианс».