В «Спартаке» прокомментировали потасовку с представителями «Ахмата»

Руководитель пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов заявил, что нет смысла заострять внимание на информации о потасовке с представителями "Ахмата" в подтрибунном помещении во время перерыва матча команд в чемпионате России. Его слова передает "Спорт-Экспресс".

"В футболе всякое случается. Матч действительно получился эмоциональным. Но мы не видим смысла заострять на этом внимание. Сейчас команда сосредоточена на подготовке к заключительной игре года", - сказал Зеленов.

Представители обеих команд едва не подрались в перерыве матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в Грозном. Сначала во время празднования первого гола своей команды игрок "Ахмата" Бернард Бериша прыгнул с двух ног в сторону Абаскаля. Испанец толкнул футболиста в ответ. Арбитр встречи Евгений Кукуляк показал футболисту желтую карточку, а наставник красно-белых был удален. Затем представители обеих команд устроили потасовку в подтрибунном помещении.