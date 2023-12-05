Председатель парламента Чечни Магомед Лорд Даудов предотвратил драку игроков «Спартака» и «Ахмата», пишет «Чемпионат» со ссылкой на источник.

Инцидент произошел во матча 17-го тура РПЛ. Красно-белые победили со счетом 2:1.

По данным портала, словесная перепалка между футболистами клубов началась, когда команды уходили в подтрибунное помещение после эмоционального первого тайма.

Охрана стадиона не позволила перепалке перерасти в полномасштабную драку. Кроме того, когда ситуация накалилась, в помещение спустился Даудов. Он разрядил обстановку, обратился к к игрокам с примиряющей речью.

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов отметил в интервью газете «Спорт-экспресс», что «матч действительно получился эмоциональным. Но мы не видим смысла заострять на этом внимание».