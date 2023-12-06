«Зенит» объявил о начале продаж билетов на матчи в кредит

«Для всех, кто хочет на «Зенит»: билет или абонемент в кредит! Сине-бело-голубые спешат рассказать о появлении новой услуги.



Отныне билеты и абонементы на матчи петербургского клуба можно приобрести в кредит. Срок кредитования — от 6 до 36 месяцев, минимальная сумма покупки — 2000 рублей.



Это прекрасная возможность позволить себе лучшее — и посетить бизнес-клубы «Газпром Арены», где вас ждут самые комфортные места на стадионе и рестораны с премиальным обслуживанием, развлекательной программой и автограф-сессиями игроков «Зенита», — написала пресс-служба сине-бело-голубых в клубном телеграм-канале.