Лэмпард может возглавить американский футбольный клуб "Шарлотт"

Английский специалист Фрэнк Лэмпард вошел в число основных претендентов на пост главного тренера клуба Главной футбольной лиги (MLS) "Шарлотт". Об этом сообщил портал The Athletic.

Лэмпард может возглавить американский футбольный клуб "Шарлотт"
© globallookpress.com

Издание также высоко оценивает шансы англичанина Дина Смита занять этот пост. Сообщается, что в "Шарлотт" собираются определиться с кандидатурой главного тренера до конца декабря.

Видео дня

Футболисты "Шарлотт" в прошедшем сезоне заняли девятое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата MLS. Команда уступила в раунде wild card плей-офф клубу "Нью-Йорк Ред Буллз" (2:5). В кубке страны "Шарлотт" вылетел в 1/8 финала, в Кубке лиг - совместном соревновании команд MLS и чемпионата Мексики - дошел до стадии четвертьфинала.

Последним местом работы 45-летнего Лэмпарда был "Челси", в котором англичанин занимал пост временного менеджера с апреля по июнь. Ранее Лэмпард возглавлял "Челси" с 2019 по 2021 год. С января 2022-го по январь 2023-го Лэмпард был наставником "Эвертона". В сезоне-2018/19 он был главным тренером "Дерби Каунти".

В период игровой карьеры Лэмпард выступал за "Челси" с 2001 по 2014 год, с командой он стал победителем Лиги чемпионов (сезон-2011/12) и Лиги Европы (2012/13), трижды выиграл чемпионат Англии, четыре раза стал обладателем Кубка Англии и по два раза - Кубка английской лиги и Суперкубка Англии. Лэмпард является лучшим бомбардиром в истории "Челси" (211 голов в 648 матчах). Он также выступал за английские "Вест Хэм" (1995-2001), "Манчестер Сити" (2014-2015) и американский "Нью-Йорк Сити" (2014-2016). В составе сборной Англии провел 106 матчей и забил 29 голов.

Смиту 52 года. В прошлом сезоне он возглавлял "Лестер", в который пришел по ходу сезона и не смог спасти от вылета из высшего дивизиона чемпионата Англии. Ранее специалист в разное время возглавлял "Норвич", "Астон Виллу", "Брентфорд" и "Уолсол".