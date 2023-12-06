Лэмпард может возглавить американский футбольный клуб "Шарлотт"

Английский специалист Фрэнк Лэмпард вошел в число основных претендентов на пост главного тренера клуба Главной футбольной лиги (MLS) "Шарлотт". Об этом сообщил портал The Athletic.

Издание также высоко оценивает шансы англичанина Дина Смита занять этот пост. Сообщается, что в "Шарлотт" собираются определиться с кандидатурой главного тренера до конца декабря.

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Футболисты "Шарлотт" в прошедшем сезоне заняли девятое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата MLS. Команда уступила в раунде wild card плей-офф клубу "Нью-Йорк Ред Буллз" (2:5). В кубке страны "Шарлотт" вылетел в 1/8 финала, в Кубке лиг - совместном соревновании команд MLS и чемпионата Мексики - дошел до стадии четвертьфинала.

Последним местом работы 45-летнего Лэмпарда был "Челси", в котором англичанин занимал пост временного менеджера с апреля по июнь. Ранее Лэмпард возглавлял "Челси" с 2019 по 2021 год. С января 2022-го по январь 2023-го Лэмпард был наставником "Эвертона". В сезоне-2018/19 он был главным тренером "Дерби Каунти".

В период игровой карьеры Лэмпард выступал за "Челси" с 2001 по 2014 год, с командой он стал победителем Лиги чемпионов (сезон-2011/12) и Лиги Европы (2012/13), трижды выиграл чемпионат Англии, четыре раза стал обладателем Кубка Англии и по два раза - Кубка английской лиги и Суперкубка Англии. Лэмпард является лучшим бомбардиром в истории "Челси" (211 голов в 648 матчах). Он также выступал за английские "Вест Хэм" (1995-2001), "Манчестер Сити" (2014-2015) и американский "Нью-Йорк Сити" (2014-2016). В составе сборной Англии провел 106 матчей и забил 29 голов.