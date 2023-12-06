Стали известны детали аренды Фукса в «Атлетико Минейро»

По данным инсайдера Ивана Карпова , стоимость аренды составил 400 тысяч долларов. Выкуп Фукса за 3 млн долларов станет обязательным, если защитник проведет 50% матчей. При таком раскладе ЦСКА также получит 20% от его последующей перепродажи.

Отмечается, у ЦСКА остается возможность продлить контракт с Фуксом до лета 2026 года – на случай, если он не проведет половину матчей за «Атлетико».