«Атлетико Минейро» заплатит ЦСКА 400 тысяч долларов за аренду Фукса. Выкуп за 3 млн станет обязательным, если Бруно проведет 50% матчей

Стали известны детали аренды Бруно Фукса в «Атлетико Минейро».

Стали известны детали аренды Фукса в «Атлетико Минейро»
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Бразильский клуб ранее продлил аренду защитника до декабря 2024 года.

По данным инсайдера Ивана Карпова, стоимость аренды составил 400 тысяч долларов. Выкуп Фукса за 3 млн долларов станет обязательным, если защитник проведет 50% матчей. При таком раскладе ЦСКА также получит 20% от его последующей перепродажи.

Отмечается, у ЦСКА остается возможность продлить контракт с Фуксом до лета 2026 года – на случай, если он не проведет половину матчей за «Атлетико».

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