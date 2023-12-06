«Рома» может продлить контракт с Моуриньо

По сведениям источника, руководство клуба планирует провести предварительные переговоры с Моуриньо до конца текущего календарного года. В «Роме» португалец работает с 2021 года. Ранее он трудился в «Тоттенхэме», «Челси», мадридском «Реале», «Интере» и «Порту». Римлянам Моуриньо помог выиграть Лигу конференций в сезоне-2021/2022.