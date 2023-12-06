Озбилиз объяснил, почему хочет стать президентом федерации футбола Армении

«Да, это правда, что я баллотируюсь на пост президента футбола Армении. Но в то же время я уже готовлюсь к получению лицензии УЕФА категории В. Но я думаю, что для изменения футбола в Армении я могу сделать больше как президент, чем тренер. Вот, с чем связан мой выбор.



Честно говоря, я хотел завершить карьеру прошлым летом, когда мы стали чемпионами с «Урарту». Но моей семьи не было в Армении, поэтому я решил продолжить. И теперь, поскольку я баллотируюсь в президенты, не могу быть активным игроком. К тому же мне становилось трудно из-за травмы колена. Так что сейчас хорошее время, а у меня есть великая цель», — сказал Озбилис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.