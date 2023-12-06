Газзаев об Абаскале: «Кто-то перепутал виды спорта. Какой-то октагон MMA… В таком психологическом состоянии сложно управлять командой»
Газзаев усомнился в том, что состояние Абаскаля подходит для работы в «Спартаке».
Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России дал свои комментарии по поводу инцидента, произошедшего во время матча 17-го тура Мир Премьер-лиги «Ахмат» – «Спартак» (2:1).
Вингер хозяев Бернард Бериша отпраздновал гол нападающего Гамида Агаларова возле скамейки красно-белых, прыгнув ногами вперед рядом с тренером московской команды Гильермо Абаскалем. После этого испанец повалил Беришу, за что получил красную карточку. Полузащитнику «Ахмата» была предъявлена желтая карточка.
«В числе претендентов на титул я пока не назвал «Спартак» в свете того, что произошло в Грозном… Я сейчас даже не про поражение красно-белых. Не хочется вдаваться в подробности. Но мне кажется, кто-то просто перепутал виды спорта. Какой-то октагон MMA…
Провоцировал ли Бериша Абаскаля? Даже если что-то такое и было со стороны футболиста «Ахмата», то мы же говорим о тренере одного из самых популярных клубов России, о его поведении. Я впервые в жизни такое увидел в футболе!
Был ли это последний матч Абаскаля на скамейке «Спартака»? Решать, конечно, руководству клуба. Но мне кажется, когда находишься в таком психологическом состоянии, объективно сложно управлять командой, тренировать. Слишком все непредсказуемо в его поступках. Чересчур эмоционален. Что ж, поживем – увидим», – поделился мыслями Валерий Газзаев.
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Абаскаль об 1:2 от «Ахмата»: «Спартак» контролировал игру. Случились две ошибки. После первого гола команда отреагировала, но после второго не получилось»
Газзаев об Абаскале: «Кто-то перепутал виды спорта. Какой-то октагон MMA… В таком психологическом состоянии сложно управлять командой»