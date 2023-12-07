«Манчестер Юнайтед» обыграл «Челси» в матче АПЛ

Завершился матч 15-го тура чемпионата Англии, в котором «Манчестер Юнайтед» принимал «Челси». Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

В составе «Манчестер Юнайтед» дубль оформил Скотт Мактоминей. За «Челси» отличился Коул Палмер. Результативную передачу в свой актив записал украинский нападающий Михаил Мудрик.

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» одержал четвёртую победу за последние пять матчей в чемпионате Англии. «Челси», в свою очередь, потерпел второе поражение за последние три игры.