Экс-игрок «Локомотива» рассказал о том, как после футбола стал риелтором

«И там, и там недвижимость». Будаков о том, как после футбола стал риелтором
Александр Будаков рассказал, как он после завершения карьеры стал риелтором.
«Я же после футбола решил стать футбольным агентом. По мне же видно, что я в футболе разбираюсь (смеется).
Понял, что могу продать того, кого знаю – ровесников. Но понимаю – один сейчас закончит, другой через год, еще один вообще не футболист.
Мне знакомая в какой-то момент сказала: «Что ты решил этой ###### [фигней] заниматься, футболистов продавать? Риелтором – то же самое. Что там недвижимость продавать, что там». Я решил попробовать.
Втянулся, на втором месяце обучения продал квартиру, получил комиссию. Детскому тренеру платят тысяч 80-100, а мне хорошую комиссию за одну сделку дали», – рассказал экс-вратарь «Кубани» и «Анжи».
Сейчас Будаков играет за «Родину Медиа». Это клуб Текилы и Дмитрия Тарасова, выступающий в Winline Медиалиге.
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