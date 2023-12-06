Экс-игрок «Локомотива» рассказал о том, как после футбола стал риелтором

«Я же после футбола решил стать футбольным агентом. По мне же видно, что я в футболе разбираюсь (смеется).



Понял, что могу продать того, кого знаю – ровесников. Но понимаю – один сейчас закончит, другой через год, еще один вообще не футболист.



Мне знакомая в какой-то момент сказала: «Что ты решил этой ###### [фигней] заниматься, футболистов продавать? Риелтором – то же самое. Что там недвижимость продавать, что там». Я решил попробовать.



Втянулся, на втором месяце обучения продал квартиру, получил комиссию. Детскому тренеру платят тысяч 80-100, а мне хорошую комиссию за одну сделку дали», – рассказал экс-вратарь «Кубани» и «Анжи».