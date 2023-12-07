Экс-игрок "Спартака" Чельстрем возглавил Шведский футбольный союз

"С нетерпением жду возможности внести свой вклад в развитие шведского футбола. Для меня было честью выступать за национальную команду своей страны. Нам нужно прожить новый путь для развития в Швеции", - сказал Чельстрем.

Чельстрем завершил карьеру в конце 2017 года. Последним клубом шведа был "Юргорден", с которым игрок расторг контракт. Ранее в период с 2012 по 2015 год Чельстрем выступал за московский "Спартак", за который он провел 67 матчей, забив пять мячей. Также шведский футболист известен по играм за шведский "Хеккен", французские "Ренн" и "Лион", английский "Арсенал" и швейцарский "Грассхоппер".