В Саудовской Аравии высказались о возможности подписания Месси

«Причины, по которым он оказался в МЛС — это то, на что у меня нет ответов. Если в следующем сезоне он решит, что хочет перейти сюда, мы будем рады приветствовать его. Если он захочет остаться в МЛС, мы будем очень рады за него. Саудовская профессиональная лига открыта для любой суперзвезды, которая хочет приехать», — приводит слова Эменало Goal со ссылкой на The Guardian.