Фанаты подожгли автомобиль футболиста «Сантоса» Мендосы после вылета клуба во второй дивизион
Болельщики «Сантоса» подожгли автомобиль нападающего команды Стивена Мендосы после вылета клуба во второй дивизион чемпионата Бразилии по футболу, сообщает Globo.
Накануне «Сантос» из штата Сан Паулу занял 17 е место по итогам сезона в Серии А и впервые в своей 111 летней истории вылетел из сильнейшего дивизиона. После игры фанаты клуба в гневе устроили беспорядки в окрестностях стадиона. Они сожгли несколько автобусов и автомобилей, в том числе машину Мендосы. Полиция применила перцовый газ, чтобы разогнать толпу.
Отмечается, что хотя машина принадлежала члену команды «Сантос», это не был умышленный протест против нападающего. В завершившемся сезоне чемпионата Бразилии 31 летний форвард забил шесть голов и отдал два голевых паса в 26 матчах.
«Сантос» известен тем, что большую часть своей карьеры в клубе провел трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Пеле.