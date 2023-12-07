Фанаты подожгли автомобиль футболиста «Сантоса»

Болельщики «Сантоса» подожгли автомобиль нападающего команды Стивена Мендосы после вылета клуба во второй дивизион чемпионата Бразилии по футболу, сообщает Globo.

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Накануне «Сантос» из штата Сан Паулу занял 17 е место по итогам сезона в Серии А и впервые в своей 111 летней истории вылетел из сильнейшего дивизиона. После игры фанаты клуба в гневе устроили беспорядки в окрестностях стадиона. Они сожгли несколько автобусов и автомобилей, в том числе машину Мендосы. Полиция применила перцовый газ, чтобы разогнать толпу.

Отмечается, что хотя машина принадлежала члену команды «Сантос», это не был умышленный протест против нападающего. В завершившемся сезоне чемпионата Бразилии 31 летний форвард забил шесть голов и отдал два голевых паса в 26 матчах.