«Манчестер Сити» повторил свою худшую серию в чемпионате Англии при Гвардиоле

«Манчестер Сити» повторил свою худшую серию в чемпионате Англии при главном тренере Хосепе Гвардиоле. Команда три раза подряд сыграла вничью (с «Челси» (4:4), «Ливерпулем» (1:1), «Тоттенхэмом» (3:3)) и проиграла «Астон Вилле» (0:1).

© Чемпионат.com

Первый раз подобная серия была в сезоне-2016/2017. Тогда команда Гвардиолы сыграла вничью со «Сток Сити» (0:0), «Ливерпулем» (1:1), «Арсеналом» (2:2), а также проиграла «Челси» (1:2).

Гвардиола возглавил «Манчестер Сити» в июле 2016 года. За семь лет в клубе он стал пять раз чемпионом Англии, четырежды выиграл Кубок английской лиги, дважды — Кубок Англии и Суперкубок Англии, а также взял Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

После 15 туров «Манчестер Сити» занимает четвёртое место в АПЛ с 30 очками. Лидирует в чемпионате «Арсенал» (36 очков).