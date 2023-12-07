Объявлены судейские назначения на матчи 18-го тура РПЛ сезона-2023/2024

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Игры заключительного в 2023 году тура пройдут 8,9 и 10 декабря.

Объявлены судейские назначения на матчи 18-го тура РПЛ сезона-2023/2024
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8 декабря (пятница)

«Локомотив» – «Урал»: судья – Артём Чистяков, ассистенты судьи – Александр Богданов, Алексей Ермилов; резервный судья – Владимир Сельдяков; VAR – Артур Фёдоров; AVAR – Евгений Буланов; инспектор – Сергей Лапочкин.

9 декабря (суббота)

«Спартак»«Крылья Советов»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Екатерина Курочкина; резервный судья – Роман Галимов; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Вера Опейкина; инспектор – Сергей Зуев.

«Ахмат» – «Ростов»: судья – Ян Бобровский, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Кирилл Большаков; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Алексей Сухой; AVAR – Дмитрий Чельцов; инспектор – Александр Гончар.

«Зенит» – «Пари НН»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Варанцо Петросян, Максим Ковалёв; резервный судья – Иван Абросимов; VAR – Артём Любимов; AVAR – Виталий Мешков; инспектор – Александр Колобаев.

10 декабря (воскресенье)

«Факел» – «Динамо»: судья – Рафаэль Шафеев, ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Денис Петров; резервный судья – Алексей Амелин; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Николай Богач; инспектор – Сергей Французов.

«Сочи» – «Оренбург»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Андрей Болотенков, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Андрей Фисенко; инспектор – Андрей Бутенко.

«Краснодар» – ЦСКА: судья – Сергей Карасёв, ассистенты судьи – Алексей Лунёв, Игорь Демешко; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Евгений Турбин; AVAR – Николай Ерёмин; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Балтика» – «Рубин»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Антон Кобзев; инспектор – Алексей Тюмин.

Футбол, Иван Абросимов, Вера Опейкина, Рафаэль Шафеев, Роман Сафьян, Евгений Буланов, Павел Кукуян, Ян Бобровский, Павел Шадыханов, Алексей Амелин, Николай Еремин, Василий Казарцев, Александр Колобаев, Алексей Стипиди, Евгений Кукуляк, Сергей Французов, Максим Гаврилин, Игорь Демешко, Артур Федоров, Максим Ковалев, Дмитрий Мосякин, Дмитрий Жвакин, Владислав Безбородов, Антон Фролов, Роман Галимов, Артем Чистяков, Антон Кобзев, Николай Богач, Владимир Сельдяков, Сергей Лапочкин, Евгений Турбин, Виталий Мешков, Сергей Карасев, Андрей Фисенко, Алексей Сухой, Александр Гончар, Александр Богданов, Денис Петров, Дмитрий Ермаков, Игорь Панин, Сергей Зуев, Алексей Лунев, Дмитрий Чельцов, Андрей Бутенко, Артем Любимов, Сергей Чебан, Сергей Иванов, Крылья Советов, Динамо, РФС, Зенит, Спартак, ФК "Урал"
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