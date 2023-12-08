Чемпионат России по футболу: расписание матчей 18-го тура РПЛ сезона-2023/2024
Сегодня, 8 декабря, матчем «Локомотив» — «Урал» стартует 18-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Этот тур станет заключительным в текущем календарном году. После него команды уйдут на зимний перерыв, который продлится до весны 2024 года.
8 декабря, пятница
- 19:00 мск. «Локомотив» (Москва) — «Урал» (Екатеринбург);
9 декабря, суббота
- 14:00 мск. «Спартак» (Москва) — «Крылья Советов» (Самара);
- 16:30 мск. «Ахмат» (Грозный) — «Ростов» (Ростов-на-Дону);
- 19:45 мск. «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Пари Нижний Новгород» (Нижний Новгород);
10 декабря, воскресенье
- 14:00 мск. «Факел» (Воронеж)— «Динамо» (Москва);
- 16:30 мск. «Сочи» (Сочи) — «Оренбург» (Оренбург);
- 19:45 мск. «Балтика» (Калининград) — «Рубин» (Казань);
- 19:45 мск. «Краснодар» (Краснодар) — ПФК ЦСКА (Москва).
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