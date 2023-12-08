Чемпионат России по футболу: расписание матчей 18-го тура РПЛ сезона-2023/2024

Сегодня, 8 декабря, матчем «Локомотив» — «Урал» стартует 18-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Этот тур станет заключительным в текущем календарном году. После него команды уйдут на зимний перерыв, который продлится до весны 2024 года.

Чемпионат России по футболу: расписание матчей 18-го тура РПЛ сезона-2023/2024
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8 декабря, пятница

  • 19:00 мск. «Локомотив» (Москва) — «Урал» (Екатеринбург);

9 декабря, суббота

10 декабря, воскресенье

  • 14:00 мск. «Факел» (Воронеж)— «Динамо» (Москва);
  • 16:30 мск. «Сочи» (Сочи) — «Оренбург» (Оренбург);
  • 19:45 мск. «Балтика» (Калининград) — «Рубин» (Казань);
  • 19:45 мск. «Краснодар» (Краснодар) — ПФК ЦСКА (Москва).
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