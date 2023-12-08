Чемпионат России по футболу: расписание матчей 18-го тура РПЛ сезона-2023/2024

Сегодня, 8 декабря, матчем «Локомотив» — «Урал» стартует 18-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Этот тур станет заключительным в текущем календарном году. После него команды уйдут на зимний перерыв, который продлится до весны 2024 года.