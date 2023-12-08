Судья правильно не удалил Беришу в игре со «Спартаком»

"Прыжок не был направлен очевидно в сторону официального лица команды и был произведен на расстоянии от главного тренера "Спартака", - говорится в заключении комиссии.

3 декабря "Спартак" на выезде уступил "Ахмату" (1:2) в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). В середине первого тайма испанский тренер красно-белых Гильермо Абаскаль получил красную карточку за толчок игрока грозненского клуба Бернарда Бериши, который во время празднования гола своей команды прыгнул двумя ногами в техническую зону "Спартака". Позже Абаскаль извинился за свое поведение. Наставник был дисквалифицирован на три матча.