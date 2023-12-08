«Карпина наказали, а кто этот «дебил», мы так и не поняли» — Радимов

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов заявил, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин получил справедливую дисквалификацию за свои резкие высказывания.
В четверг на заседании КДК РФС Карпин за оскорбительные высказывания в адрес судей был дисквалифицирован на два матча РПЛ, один из которых — условно. «Ростов» в матче 17 го тура МИР РПЛ проиграл ЦСКА со счетом 0:2. Игра прошла в условиях сильного снегопада, сотрудники стадиона «ВЭБ Арена» по ходу встречи убирали поле от снега. После матча Карпин в эфире «Матч ТВ» сказал: «Какой дебил, идиот принимал это решение, чтобы видеть это действо?»
— Нельзя играть при такой погоде. Это не футбол — на снегу. Если бы я был зрителем, нафиг мне надо идти на стадион в такую погоду? Я против такого футбола. Если есть возможность сыграть в нормальных условиях, то ее нужно использовать.
В свое время я получил дисквалификацию за слова, которые еще не были прописаны в регламенте. А теперь прописали в регламенте не то, когда можно играть, а что можно и нельзя говорить. Карпин правильно сказал: покажите этого дебила. Тренера наказали, а кто этот «дебил», мы так и не поняли. Судья съезжает с этой темы, перекладывает ответственность на другого. Никто не хочет быть «дебилом». Хорошо, у нас существует комитет по этике. Пусть разберется со словами Карпина. Кто «дебил» в этой ситуации?
По факту Карпин наказан верно. Но нам, простым смертным, покажите этого «дебила», — сказал Радимов в эфире программы «Центральный круг» на телеканале
МАТЧ ПРЕМЬЕР. Карпин пропустит матч 18 го тура чемпионата России с «Ахматом», который пройдет 9 декабря.
Матчи МИР РПЛ в прямом эфире показывают телеканалы «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайты matchtv.ru и sportbox.ru.
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