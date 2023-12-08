«Карпина наказали, а кто этот «дебил», мы так и не поняли» — Радимов

— Нельзя играть при такой погоде. Это не футбол — на снегу. Если бы я был зрителем, нафиг мне надо идти на стадион в такую погоду? Я против такого футбола. Если есть возможность сыграть в нормальных условиях, то ее нужно использовать.



В свое время я получил дисквалификацию за слова, которые еще не были прописаны в регламенте. А теперь прописали в регламенте не то, когда можно играть, а что можно и нельзя говорить. Карпин правильно сказал: покажите этого дебила. Тренера наказали, а кто этот «дебил», мы так и не поняли. Судья съезжает с этой темы, перекладывает ответственность на другого. Никто не хочет быть «дебилом». Хорошо, у нас существует комитет по этике. Пусть разберется со словами Карпина. Кто «дебил» в этой ситуации?



По факту Карпин наказан верно. Но нам, простым смертным, покажите этого «дебила», — сказал Радимов в эфире программы «Центральный круг» на телеканале