Стало известно наказание Абаскаля

Абаскаль дисквалифицирован на три матча РПЛ, один из них — условно
Сегодня, 7 декабря 2023 года, состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС), на котором были вынесены решения по матчам 17-го тура РПЛ. Так, главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль был дисквалифицирован на 3 матча РПЛ (один из них — условно) за «борцовский» приём в отношении футболиста «Ахмата» Бернарда Бериши.
Напомним, в матче 17-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Спартак» (2:1) произошёл скандал с участием Абаскаля. Игрок «Ахмата» Бериша отдал голевую передачу на Гамида Агаларова, который открыл счёт в игре. После этого Бернард побежал в сторону центрального сектора, где возле Абаскаля прыгнул двумя ногами вперёд, празднуя забитый мяч. Испанец не сдержался и повалил футболиста команды-соперника на газон борцовским приёмом.