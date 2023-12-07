Стало известно наказание Абаскаля

Сегодня, 7 декабря 2023 года, состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС), на котором были вынесены решения по матчам 17-го тура РПЛ. Так, главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль был дисквалифицирован на 3 матча РПЛ (один из них — условно) за «борцовский» приём в отношении футболиста «Ахмата» Бернарда Бериши.