Экс-капитан ЦСКА мог завершить карьеру из-за банды

Бывший защитник сборной России и экс-капитан ЦСКА Евгений Варламов рассказал, как попал в бандитскую группировку. Экс-футболист в интервью «Чемпионату» прокомментировал ставшего популярным сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте».

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Варламов заявил, что не смотрел картину, но понимает, о чем в ней повествуется. По словам экс-защитника, он практически был готов уйти из футбола ради банды.

«Три недели не тренировался. Уходил из дому как будто на тренировку, а на самом деле – на сборища, вечерние сборы. Тогда же модно было участвовать в группировках, тусоваться, бегать по улицам, кого-то пугать, мягко говоря. Все прошли через это. Кому-то зашло, мне – нет», – сказал Варламов.

Он также рассказал, что из-за футбола к нему относились с уважением, особенно если он играл «за улицу». Варламов заявил, что один раз принял участие в большой потасовке, после которой решил уйти из банды. Также, сказал Варламов, его знакомые в тот период ушли из футбола ради группировок.

«Мое мнение: такие сюжеты не стоит вытаскивать. История темная, не очень хорошая. Сейчас тоже есть влиятельные группировки, но теперь они более четкие, семейные. И решать вопросы предпочитают дипломатично, на более высоком уровне», – заключил Варламов.