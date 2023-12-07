Экс-капитан ЦСКА мог завершить карьеру из-за банды

Экс-капитан ЦСКА Варламов заявил, что мог завершить карьеру из-за банды
Бывший защитник сборной России и экс-капитан ЦСКА Евгений Варламов рассказал, как попал в бандитскую группировку. Экс-футболист в интервью «Чемпионату» прокомментировал ставшего популярным сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте».
Варламов заявил, что не смотрел картину, но понимает, о чем в ней повествуется. По словам экс-защитника, он практически был готов уйти из футбола ради банды.
«Три недели не тренировался. Уходил из дому как будто на тренировку, а на самом деле – на сборища, вечерние сборы. Тогда же модно было участвовать в группировках, тусоваться, бегать по улицам, кого-то пугать, мягко говоря. Все прошли через это. Кому-то зашло, мне – нет», – сказал Варламов.
Он также рассказал, что из-за футбола к нему относились с уважением, особенно если он играл «за улицу». Варламов заявил, что один раз принял участие в большой потасовке, после которой решил уйти из банды. Также, сказал Варламов, его знакомые в тот период ушли из футбола ради группировок.
«Мое мнение: такие сюжеты не стоит вытаскивать. История темная, не очень хорошая. Сейчас тоже есть влиятельные группировки, но теперь они более четкие, семейные. И решать вопросы предпочитают дипломатично, на более высоком уровне», – заключил Варламов.
Защитник играл в составе ЦСКА с 1998 по 2002 годы. Позже он выступал за «Черноморец», «Кубань», харьковский «Металлист», КАМАЗ и «Терек». После завершения футбольной карьеры был тренером в молодежной команде ЦСКА. Сейчас Варламов работает в «Кубани».