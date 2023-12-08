Стал известен состав команды Пути РПЛ на Матч звезд Кубка России

Определены все игроки, которые представят Путь РПЛ в Матче звёзд Фонбет Кубка России. Об этом сообщила пресс-служба турнира.

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Мероприятие состоится 16 декабря на «Live Арене» в Сколкове. Начало — в 14:00 по московскому времени.

Состав команды Пути РПЛ: