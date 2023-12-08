«Вонка» — предстоящий музыкальный фэнтезийный фильм режиссёра Пола Кинга , он является приквелом картины «Вилли Вонка и шоколадная фабрика». На широкие экраны фильм выйдет через неделю. Александр Головин выступает за «Монако» с 2018 года. К французской команде российский полузащитник присоединился, перейдя из ЦСКА.

В нынешнем сезоне Головин провёл 13 матчей в рамках чемпионата Франции, забил пять голов и сделал две результативные передачи. «Монако» по состоянию на сегодняшний день занимает третье место в турнирной таблице. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает примерную стоимость 27-летнего российского хавбека в € 30 млн.