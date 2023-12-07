Эдуард Штейнбрехер покинет пост главного тренера «Енисея»
Главный тренер красноярского футбольного клуба «Енисей» Эдуард Штейнбрехер покинет свой пост в ближайшее время. Кроме того, следом за Штейнбрехером, красноярский клуб покинет и спортивный директор Анзор Саная. Об этом сообщает официальный телеграм-канал команды.
«Безусловно, это тяжелое решение. Люди давно работают в клубе, еще и играли за команду. Однако итоги первой половины сезона были признаны неудовлетворительными и самое главное, что тенденции к улучшению нет. Я хочу от себя лично и от ФК «Енисей» поблагодарить Эдуарда Генриховича и Анзора Зурабовича за их труд, пожелать успехов и побед в будущем. Надеюсь, что сердцем они останутся с «Енисеем», — написала пресс-служба «Енисея».
Напомним, Штейнбрехер возглавил красноярскую команду в июле 2023 года, под его руководством клуб одержал восемь побед и потерпел 11 поражений, три встречи завершились вничью. В данный момент «Енисей» занимает десятое место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги, набрав 24 очка после 20 туров чемпионата.