Штейнбрехер покинет пост главного тренера «Енисея»

«Безусловно, это тяжелое решение. Люди давно работают в клубе, еще и играли за команду. Однако итоги первой половины сезона были признаны неудовлетворительными и самое главное, что тенденции к улучшению нет. Я хочу от себя лично и от ФК «Енисей» поблагодарить Эдуарда Генриховича и Анзора Зурабовича за их труд, пожелать успехов и побед в будущем. Надеюсь, что сердцем они останутся с «Енисеем», — написала пресс-служба «Енисея».