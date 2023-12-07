Агент Жиго прокомментировал возможное возвращение защитника в «Спартак»
Мохамед Беншенафи, представляющий интересы защитника «Марселя» Самуэля Жиго, прокомментировал возможное возвращение футболиста в «Спартак».
«На данный момент Самюэль счастлив в «Марселе», но вы знаете, что он очень привязан к московскому «Спартаку» и его болельщикам. Теперь он счастлив в «Марселе», так что это не актуально», — цитирует Беншенафи Metaratings.ru.
Жиго перешел из «Спартака» в «Марсель» в январе 2022 года за 500 тысяч евро. Контракт футболиста с клубом действует до 30 июня 2025 года.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость француза в 10 миллионов евро.
В текущем сезоне 30-летний центральный защитник поучаствовал в 14 играх «Марселя» и забил один гол, проведя на поле в общей сложности 1178 минут.
После 14 туров «Марсель» занимает 8-е место в чемпионате Франции с 20 очками. Лидирует ПСЖ с 33 очками.