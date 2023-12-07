Игрок ФШМ ударил футболиста «Локомотива» по лицу и получил 4 матча дисквалификации в МФЛ

«Футболист ФШМ Дроботов был удалён за агрессивное поведение в отношении игрока соперника. Мы приглашали футболиста на заседание, но по каким то причинам ни он, ни представитель клуба не вышли на связь по видеосвязи и не приехали лично. Изучили видео и дисквалифицировали Дроботова на четыре матча МФЛ за прямой удар кулаком в лицо соперника.



Также за агрессивное поведение был удалён Волков, он был на заседании. Установили, что футболист не наносил удара в отношении Дроботова, поэтому на игрока не наложена дополнительная дисквалификация — он пропустит один матч МФЛ. Щетинин был удалён за оскорбительное поведение с применением ненормативной лексики в отношении соперника. Он принял участие в заседании, дисквалификация составила два матча», — приводит слова Григорьянца «Матч ТВ».