Роналду забил мяч и оформил голевую передачу в своей 1200-й игре

Завершился матч 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Наср» и «Эр-Рияд». Команды играли на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). «Аль-Наср» одержал победу со счётом 4:1. Для нападающего хозяев Криштиану Роналду этот матч стал 1200-м в его профессиональной карьере.