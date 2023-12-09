Галямин заявил, что 15-20 российских футболистов могут играть в Испании

«В России есть футболисты, способные заинтересовать испанских скаутов. Но отслеживают они немногих. Предполагаю, 15-20 российских игроков могут играть в Испании. Но мы не берем топовые команды. Заинтересоваться могут клубы средней руки или те, кто внизу таблицы.



Фамилии этих футболистов? Это все те, кто привлекается в сборную России в возрасте до 25 лет. Но в связи с обстановкой то, что уехал Захарян — это чудо. Еще проблема в том, что российские футболисты особо не прогрессируют. Без матчей национальной сборной и еврокубков очень тяжело растить футболистов», — заявил Галямин.