«Заплачь ещё!». Уткин высказался о дисквалификации Абаскаля

«Абаскаля в итоге наказали за инцидент с Беришей. Беришу — нет. Ну да и господь с ним — про Абаскаля интереснее.



Сейчас, когда он как-то (не кровожадно) ответил Берише, он наказан и слышит, что не надо вестись на провокации. И что самомнение зашкаливает.



Но! Мы ж с вами понимаем, что, если бы Абаскаль воздержался от ответа, те же люди сказали бы: не может ответить по-мужски, тютя, девчонка, ну заплачь ещё! Выхода-то нет», — написал Уткин в своём телеграм-канале.