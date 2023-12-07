Transfermarkt представил рейтинг самых дорогих футболистов в статусе свободного агента

Интернет-портал Transfermarkt в своём телеграм-канале опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов, находящихся в статусе свободного агента (без клуба). Первое место в данном рейтинге занял бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» испанец Давид де Хеа — он оценивается в € 8 млн. На втором месте бывший игрок «Ноттингем Форест» Джесси Лингард, его стоимость — € 6 млн. Замыкает тройку экс-игрок «Ренна» португалец Шека — € 5 млн.