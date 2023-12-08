Экс-нападающий сборной Украины опубликовал первое фото после выхода из комы

Бывший нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Артём Милевский опубликовал первое фото после госпитализации из-за проблем с алкоголем. Футболист посетил киевскую оперу вместе со своим другом.

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Напомним, футболист был госпитализирован в конце сентября. Позже стало известно, что украинский нападающий находился в коме.

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Ранее сообщалось, что Милевский прошёл комплексную реабилитацию от алкоголизма в одной из клиник Киева, закодировался, а также скинул 20 кг.

За свою профессиональную карьеру Милевский выступал за киевское «Динамо», брестское «Динамо», хорватский «Хайдук», «Тосно», румынскую «Конкордию», украинский «Минай», венгрскую «Кишварду», турецкий «Газиантепспор».