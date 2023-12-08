«Барселона» проявляет интерес к полузащитнику английского «Ньюкасла»

По информации источника, сине-гранатовые разыскивают «нового Яя Туре» и уже нацелились на трёх игроков, способных усилить центр поля. Одним из них является 26-летний бразилец Бруно Гимарайнс, выступающий за «Ньюкасл». К «сорокам» хавбек присоединился в 2022 году из «Лиона», в этом сезоне он провёл 14 матчей в рамках английской Премьер-лиги, отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. В прошлой кампании футболист набрал девять очков по системе «гол+пас» (четыре забитых мяча и пять ассистов).