«Факел» собирается открыть интернат

«Мы собираемся охватить ребят из Воронежской области, которые по объективным причинам не могут позволить себе переехать в Воронеж. Так как область очень большая, из-за чего мы не можем разместить всех желающих, вместе с профильным департаментом и руководством области мы запустили проект реконструкции базы», — заявил Асхабадзе.