«Локомотив» объявил результаты замера температуры на стадионе за 3 часа до игры с «Уралом»

Пресс-служба «Локомотива» опубликовала результаты второго замера температуры на стадионе «Локомотива» в день матча с «Уралом». В 16:00 по московскому времени термометр показал -13°C.

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Стоит отметить, что контрольный замер температуры, в результате которого и будет окончательно принято решение о проведении матча, состоится за час до игры — то есть, в 18:00.

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Напомним, в 17-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 часть матчей прошла в условиях сильнейшего снегопада, что сказалась на качестве футбола. Особенно это касалось неподготовленных к такой погоде арен. Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин публично назвал «дебилами» тех, кто решил проводить матчи в такую погоду.