«Локомотив» объявил результаты замера температуры на стадионе за 3 часа до игры с «Уралом»
Пресс-служба «Локомотива» опубликовала результаты второго замера температуры на стадионе «Локомотива» в день матча с «Уралом». В 16:00 по московскому времени термометр показал -13°C.
Стоит отметить, что контрольный замер температуры, в результате которого и будет окончательно принято решение о проведении матча, состоится за час до игры — то есть, в 18:00.
Напомним, в 17-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 часть матчей прошла в условиях сильнейшего снегопада, что сказалась на качестве футбола. Особенно это касалось неподготовленных к такой погоде арен. Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин публично назвал «дебилами» тех, кто решил проводить матчи в такую погоду.
Было принято решение не переносить 18-й тур РПЛ, однако решение по проведению каждого конкретного матча будет приниматься индивидуально.