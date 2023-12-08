Скандальное шоу Слуцкого и Дзюбы закроют

«Финальный босс #НуТакНельзя — Роман Евгеньев.



Сегодняшний гость — самый первый в истории формата. Выпуск с ним мы снимали еще в марте этого года, но забыли имя этого нападающего, поэтому долго не могли найти материал.



Внутри все по классике, кроме одного: это последний выпуск с гостем. Мы прислушались к вашему мнению, поэтому решили закрыть проект», – сообщили в телеграм-канале «Коммент.Шоу».