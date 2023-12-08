«Лион» планирует зимой подписать пять опытных игроков

Футбольный клуб «Лион» планирует провести ряд усилений в зимнее трансферное окно. Руководство клуба рассчитывает приобрести пятерых опытных футболистов в первую команду, чтобы сохранить прописку в высшем дивизионе Франции. Об этом сообщает L`Equipe.

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Среди потенциальных новичков клуба называют марокканского защитника «Вест Хэма» Найефа Агера, алжирского форварда лондонцев Мохамеда Саида Бенрахму, боснийского полузащитника «Милана» Раде Крунича, а также 21-летнего нападающего «ПСЖ» Уго Экитике. Эти футболисты могут присоединится к «Лиону» зимой как на правах полноценного трансфера, так и на правах аренды.

Сообщается, что «Лион» сможет потратить этой зимой на трансферы € 50 млн, без учёта собственных продаж.