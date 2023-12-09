«Ростов» и «Ахмат» сыграли вничью в матче 18-го тура РПЛ

«Ахмат» на своем поле сыграл вничью с «Ростовом» в матче 18-го тура РПЛ. Встреча в Грозном закончилась со счетом 0:0.

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Три главных факта

1. С первых минут матча место в воротах «Ахмата» занял Гиорги Шелия. В перерыве его заменил Михаил Опарин, который провел в нынешнем сезоне 6 матчей во всех турнирах, пропустил 9 мячей и в одну игру отыграл «на ноль».

2. «Ахмат» одержал одну победу в последних девяти официальных играх. В предыдущих двух турах РПЛ грозненцы обыграли «Спартак» (2:1) и сыграли вничью с «Оренбургом» (1:1). До этого команда Мирослава Ромащенко потерпела шесть поражений подряд.

3. «Ростов» не проигрывает «Ахмату» в последних четырех матчах. В предыдущих трех очных играх ростовчане одержали три победы. Последний раз грозненцы обыгрывали «Ростов» в сентябре 2022 года. Встреча группового этапа Кубка России, проходившая в Грозном, закончилась со счетом 3:1.

РПЛ. 18-й тур

«Ахмат» – «Ростов» – 0:0