Главный тренер сборной Аргентины высказался о своем будущем

«Я здесь, потому что я всё ещё тренер, но я всё ещё думаю о своём решении. Я сказал после игры с Бразилией, что сейчас момент для размышлений, и я до сих пор нахожусь в этой ситуации. Я спокойно думаю, как все пойдёт, стоит ли возобновлять игру или нет. Игроки работают очень хорошо, и им нужен тренер с желанием и энергией, соответствующий их уровню.



Отношения с президентом Тапиа всегда были идеальными. Это исключительно моё дело и дело тренерского штаба, мы должны думать о том, как лучше для сборной.



Я разговаривал с Месси после игры с Бразилией, он капитан, и у меня с ним отличные отношения. Я также поговорил с Тапией, как всегда, в хороших отношениях», — приводит слова Скалони TyC Sports.