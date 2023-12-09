«Спартак» сыграет с «Крыльями Советов» в новогодней форме

Московский «Спартак» сыграет в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев Советов» в новогодней форме. Об этом в клубном Telegram-канале сообщила пресс-служба красно-белых.

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К стандартному номеру на футболке добавлен снег, а к фамилии игроков пририсованы новогодние шапочки.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает седьмое место, набрав 27 очков. На первом месте идет «Краснодар», имея в активе 35 баллов. На втором месте идет петербургский «Зенит», имея в активе 33 очка. Замыкает тройку сильнейших московское «Динамо», имея в активе 31 очко. «Крылья Советов» занимают пятое место (29).