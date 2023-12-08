Чуперка допустил, что уровень лиги Казахстана сравняется с РПЛ

«Может ли уровень высшей лиги Казахстана сравняться с РПЛ? Возможно, так и будет. Там подрастают молодые ребята, поднимают общий уровень. В какой-то момент у сборной Казахстана не получалось хорошо играть, сейчас наоборот. Молдавия тоже много лет ничего не могла выиграть. Сейчас посмотрите, как они идут. Могли даже выйти на Евро. Молодёжь растёт и поднимает уровень.



Самое яркое воспоминание о Казахстане? Когда мы прошли греческий «Арис» в Лиге конференций. В Астане выиграли в два мяча, а потом на выезде проигрывали в два мяча, забили на 120-й минуте и прошли дальше. Это самые яркие впечатления», — приводит слова Чуперки «РБ Спорт».