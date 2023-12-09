«Реал Сосьедад» разгромил «Вильярреал» со счётом 3:0

Сегодня, 9 декабря, проходил матч 16-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Вильярреал» и «Реал Сосьедад» из Сан-Себастьяна. Игра проходила на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале (Испания). Главным арбитром встречи был Марио Мелеро Лопес, его помощниками являлись Хосе Луис Мартинес Серрато и Франсиско Гарсия. Игра началась в 20:30 мск. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу гостей. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 38-й минуте Такефуса Кубо подал угловой, который реализовал Микель Мерино.

На 41-й минуте пробил справа с угла штрафной Арсен Захарян, а Мартин Субименди на ближней штанге удачно подставил ногу, переправив мяч в ближний угол.

На 45+4-й минуте Захарян отобрал мяч у Рауля Альбиоля, отыграл на Умара Садика, который сделал пас на Мерино, а тот аккуратно отыграл направо в штрафную на Кубо, который сделал счёт разгромным.