В «Крыльях Советов» показали состояние стадиона «Спартака» перед матчем 18-го тура РПЛ

Сегодня, 9 декабря, состоится встреча 18-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и самарскими «Крыльями Советов». Матч пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. За менее трёх часов до начала встречи пресс-служба команды гостей опубликовала фотографии футбольного поля.