«МЮ» начал переговоры с Гирасси

Между «Манчестер Юнайтед» и представителями нападающего «Штутгарта» Серу Гирасси прошли первые переговоры, сообщает Sky Germany. 27-летний форвард сборной Гвинеи заинтересован в переходе в английский клуб в январе.

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Гирасси сейчас является вторым в списке лучших бомбардиров Бундеслиги после Харри Кейна из «Баварии». В нынешнем сезоне форвард «Штутгарта» провёл 11 матчей и забил 16 голов, уже дважды отметившись хет-триками. Также на счету гвинейца один голевой пас. В текущем розыгрыше Кубка Германии Гирасси провёл два матча и забил два гола.

Гвинеец начал выступать за «Штутгарт» с 1 сентября прошлого года на правах аренды, а 31 мая 2023-го немецкий клуб купил права на форварда у «Ренна» и подписал с игроком трёхлетний контракт.