В эти минуты проходит матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московский «Спартак» и самарские «Крылья Советов». Команды играют на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). «Спартак» выигрывает со счётом 2:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.